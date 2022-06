Calciomercato Udinese – Contatto Gotti-Walace: tutti i dettagli

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Stiamo parlando di una squadra che vuole fare la differenza e dire la sua

Redazione

Il team bianconero ha iniziato a lavorare con un occhio alla prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di poter dire la sua e fare la differenza sui campi da gioco di tutta Italia. Sicuramente non sarà né semplice né scontato, visto che la situazione si prospetta complicata. Sono diversi i giocatori che cambieranno la maglia e la città di appartenenza e di conseguenza tocca alla dirigenza trovare le giuste soluzioni per riuscire a costruire un team competitivo. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive e di sicuro gli uomini fidati dei Pozzo sanno già dove mettere le mani. Nelle ultime ore prende vita una piccola rivoluzione nel mezzo del campo. Gotti vuole portarsi a Spezia un suo pupillo.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo ha giocato una stagione in continuo crescendo e di conseguenza non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua per poter continuare a sorprendere gli addetti ai lavori. I numeri parlano chiaro ed abbiamo davanti a noi un centrocampista in grado di mettere tutte le squadre in difficoltà, visto che è uno dei primi nella classifica dei palloni recuperati. Se ancora non si fosse capito di chi stiamo parlando, ora vi sveliamo il nome: Walace. Il nuovo mister dello Spezia vorrebbe averlo con se, si cerca di far quadrare tutti i conti.

L'offerta

Sono diversi i giocatori che vengono inseriti regolarmente nelle trattative con il club ligure. Tutte e due le società stanno lavorando per trovare un accordo (anche se non è facile da raggiungere). L'Udinese vorrebbe inserire nell'affare Giulio Maggiore anche se quest'ultimo sembra essere un promesso sposo del Torino. C'è ancora tanto da fare e la società non vede l'ora di chiudere i primi affari. Non perdere tutti i dettagli sulle prossime amichevoli. Ecco il calendario dell'Udinese <<<