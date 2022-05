Calciomercato Udinese – Il Corriere gela i fans: “Pronto il doppio addio”

La squadra bianconera inizia il suo processo di crescita , stiamo parlando di un team che non vede l'ora di fare la differenza e capire dove poter migliorare le proprie prestazioni. Sicuramente dopo questo mercato estivo, però, ci sarà parecchio da ricostruire visto che ci sono diversi problemi in vista.

Il primo è quello che riguarda (senza nessuna ombra di dubbio) il tecnico bianconero. Proprio due giorni fa è arrivata la conferma da parte di Gabriele Cioffi di voler cambiare aria e non ha firmato il rinnovo con la società friulana. Ora tocca al team fare il possibile per trovare un tecnico altrettanto competente.

Non solo il coach, però, potrebbe fare le valigie ed abbandonare la barca. Anche diversi giocatori davanti ala giusta offerta potrebbero passare e di conseguenza provare l'approdo in un nuovo club. Stiamo parlando di talenti protagonisti per tutta la stagione. La società è preoccupata. Arriva la doppia offerta <<<