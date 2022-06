Udinese – Il Corriere infiamma: “La nuova destinazione di Diawara…”

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Stiamo parlando di una squadra che vuole fare la differenza a tutti i costi: il punto

Il team bianconero continua il suo momento di riflessione nei confronti della prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua sul mercato. Le prossime ore potrebbero essere molto importanti, quasi decisive visto che ci si sta iniziando a muovere e cercare le prime occasioni da cogliere sia in entrata che in uscita. Sicuramente ci saranno delle cessioni e queste potrebbero anche essere dolorose, visto che si parla di giocatori che quest'anno hanno fatto la differenza come Gerard Deulofeu e Nahuel Molina. Intanto, però, ci si inizia a muovere anche in entrata infatti si potrebbe chiudere un colpo da un momento all'altro. Ecco il punto della situazione.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo si trova ai margini della società giallorossa ed è molto difficile che possa continuare a giocare proprio per il team capitolino. Nelle prossime ore sicuramente si scoprirò di più e si potranno avere più informazioni sul suo conto, ma per il momento José Mourinho non ha nessuna intenzione di reinserirlo nel progetto giallorosso. Il team bianconero resta alla porta e aspetta l'occasione giusta per poter affondare il colpo decisivo. Le prossime ore potrebbero essere fondamentali. Ecco di chi stiamo parlando.

Attore non protagonista

Il nome del talento è Amadou Diawara. Nel corso di tutta la stagione ha rifiutato le proposte fatte dalla società per il suo trasferimento (visto che l'ultima presenza risale allo scorso dicembre). Ora sembra essersi affacciato l'Udinese di Andrea Sottil, anche se il contratto del giocatore della Guinea è di un certo spessore. Non sembra esserci ancora una trattativa vera e propria, ma solo uno scambio di informazioni. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente degli aggiornamenti.