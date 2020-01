CORSPORT – Al Lecce piace Barak

Sono diversi i nomi accostati ai giallorossi, il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione:“Dal mercato i nomi sono quelli oramai noti: Ionita, Barak e Bourabia. Tre giocatori con caratteristiche simili tra loro, che potrebbero irrobustire una linea mediana che, nelle ultime giornate, è sembrata un po’ leggerina. Il sogno è quello del rumeno Ionita. Il suo arrivo è legato però anche all’attività in entrata del Cagliari: se in Sardegna nelle prossime ore dovesse arrivare un centrocampista, il calciatore potrebbe scegliere di cambiare aria, e a quel punto Lecce sarebbe in prima fila. Le altre sembrano ottime alternative, come quella di Barak che, ad oggi, è la prima riserva dell’Udinese”

Se viene confermata la permanenza in bianconero di Fofana che sta facendo molto bene all’Udinese, sembra inevitabile la partenza di Antonin Barak che scalpita per trovare il suo posto al sole. Tutto dipende dagli incastri di mercato di cui ovviamente vi terremo informati.