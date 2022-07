Udinese | UFFICIALE: Cristo González ceduto allo Sporting Gijón

La notizia era nell'aria da diverso tempo e ora è arrivata anche l'ufficialità: Cristo González è un nuovo calciatore dello Sporting Gijón. Era ormai noto che il 24enne di Tenerife fosse considerato un vero e proprio esubero e mister Andrea Sottil già molte settimane fa gli aveva già comunicato di non voler puntare sulle sue qualità la prossima stagione. Come reso noto dal club spagnolo attraverso un comunicato ufficiale, l'attaccante classe '97 si trasferisce nel suo paese natale con la formula del in prestito con diritto di riscatto.