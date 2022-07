Udinese | De Laurentiis si fionda su un difensore ma lo vuole anche Marino

Il patron azzurro sarebbe alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Tra i nomi sondati ci sarebbe anche un obiettivo bianconero

Redazione

L'Udinese sta preparando la nuova stagione. Il club friulano vorrà fare del suo meglio per non deludere le aspettative, che sono molto alte dopo gli ottimi risultati dello scorso anno. Sicuramente non sarà facile per il nuovo allenatore Andrea Sottil, che vorrà sicuramente fare del suo meglio alla sua prima esperienza in Serie A. Come l'Udinese, anche gli altri club italiani si stanno muovendo sul mercato per portare a termine le trattative attualmente in corso. Aurelio De Laurentis, patron del Napoli, avrebbe messo nel mirino diversi profili interessanti da portare alla corte di Luciano Spalletti. Tra i calciatori sondati ci sarebbe anche un ex Udinese. Ecco di chi stiamo parlando.

I dettagli

Il calciatore in questione è Pablo Marì. Il difensore spagnolo, dopo aver giocato la scorsa stagione all'Udinese, ha fatto ritorno all'Arsenal, squadra che detiene il suo cartellino. Si è trattata di una grave perdita per quanto riguarda i friulani. Nonostante sia stato uno dei protagonisti della scorsa stagione, l'Udinese non ha trovato l'accordo con i Gunners per il riscatto fissato a 14 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dalla compagine friulana.

Tre club italiani sul difensore

Secondo le ultime indiscrezioni, un altro club di Serie A avrebbe messo nel mirino su Pablo Marì. Stiamo parlando proprio del Napoli. Il club campano sarebbe alla ricerca di un nuovo difensore centrale per poter completare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La difesa partenopea sta vivendo un periodo di forte incertezza. Ancora da decidere il futuro di Kalidou Koulibaly che, nonostante il corteggiamento della Vecchia Signora, potrebbe restare all'ombra del Vesuvio ancora per un'altra stagione, per poi trasferirsi il prossimo anno a parametro zero (il suo contratto scade il 30 Giugno 2023). Anche altri club di Serie A sarebbero sulle tracce del 28enne di Almussafes. Si tratta dell'Hellas Verona di Cioffi e della Viola di Commisso. Attualmente sarebbe in vantaggio la formazione scaligera, poiché Cioffi, il nuovo allenatore del club veneto ha già allenato Marì all'Udinese. In attesa di ulteriori aggiornamenti su questo fronte, ecco l'ultimo profilo finito nel mirino dell'Udinese<<<