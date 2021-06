Il cartellino di De Paul è alto. La qualità però si paga e la famiglia Pozzo non ha fretta di cederlo ad altre squadre. Resta il fatto che l'argentino piace e non poco. Sono tante le società che lo avrebbero messo nel mirino ma, almeno per il momento, non sembra che ci siano grandi offerte in vista. I rossoneri hanno tirato il freno a mano. Ecco la scelta di Massara e Maldini.