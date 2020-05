Il futuro di De Paul, come confermato anche dalle dichiarazioni di Marino, è di certo lontano dall’Udinese. Il Diez, che da tempo è nel mirino di molte squadre in Italia come Inter, Milan e Fiorentina, potrebbe addirittura varcare la Manica e approdare in Premier League. Secondo quanto riportato da Sportmediaset infatti, sarebbero già in corso trattative con due club inglesi.