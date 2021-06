Mercato Udinese – Ceduto Saul, l’Atletico ha il tesoretto per De Paul

L'Atletico Madrid punta forte e tratta De Paul con il ricavato della prossima cessione di Saul al Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da Radio Marca , l'Atletico Madrid riceverà il tesoretto per Rodrigo De Paul dalla prossima cessione di Saul al Bayern Monaco . Si parla di una cifra intorno agli 80 milioni di euro. In questo modo i colchoneros potranno soddisfare l'esosa richiesta dell'Udinese di 40 milioni per il suo capitano. Ecco gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione De Paul in casa Udinese.

LE PRETENDENTI - Sembra ormai pronto l'assalto decisivo del club di Madrid per Rodrigo De Paul, tuttavia molte sono le pretendenti del fuoriclasse argentino. Non solo Simeone con il suo Atletico. De Paul è apprezzato in tutta Europa, in particolar modo Liverpool e Leeds monitorano la sua situazione in Premier League. In Italia il Napoli, nerazzurri e rossoneri sono interessati al giocatore. De Laurentiis vorrebbe regalare il giocatore a Luciano Spalletti per l'obiettivo Champions League, in attesa di conoscere il futuro di Koulibaly e Fabian, forse in direzione Madrid da Carlo Ancelotti. Anche i rossoneri sono interessati al giocatore. Il club di via Aldo Rossi vorrebbe il capitano dell'Udinese per sostituire Chalanoglu, dato ormai in partenza. Pioli lo ritiene perfetto per i suoi schemi. Anche dall'altra parte della città, sponda nerazzurra, si cerca De Paul per rinforzare il centrocampo campione d'Italia e dare nuova linfa al progetto tecnico ora guidato da Simone Inzaghi.