Mercato Udinese – Il Re leone si è offerto al club / Destinazione unica

Siamo nel bel mezzo dell'ultima giornata di mercato . Diverse le trattative che si stanno concludendo nelle ore più bollenti dell'estate. Da un momento all'altro però potrebbero arrivare anche delle incredibili sorprese. Proprio di sorpresa si tratta quella che si è sviluppata nelle ultime ore. Un giocatore dell'Udinese si è offerto ad una big del nostro campionato . Una trattative che scopriremo se è decollata oppure si è fermata prima che potesse prendere quota. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando e se il giocatore proprio nelle ultime ore, firmerà per questa nuova squadra . Avrebbe donato parecchia esperienza per la causa.

Stiamo parlando della prima punta Fernando Llorente. Il giocatore ha un passato in diverse squadre di Serie A, dai piemontesi ai friulani passando per i campani. Tutte società che hanno scritto la storia del nostro campionato. Al momento non ha nessuna intenzione di abbandonare il Bel paese, motivo per cui si è offerto a questo club. Quando parliamo del delantero spagnolo, si parla di usato sicuro. Quasi trenta gol in cento presenze nella massima categoria del calcio italiano. Regala sicurezza, sponde e tanti centimetri nell'area di rigore. Ora andiamo a scoprire per quale squadra si è proposto e la risposta definitiva del team.