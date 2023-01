Calciomercato Udinese – Deulo via a gennaio? Ecco perché non succederà

Il giocatore spagnolo è uno dei talenti più importanti per il team diretto da mister Sottil. Andiamo a vedere le ultime sul suo mercato

Il mercato sappiamo che è imprevedibile sotto tutti i punti di vista e di conseguenza bisogna continuare a lavorare senza darli troppo conto. Nelle ultime ore diverse voci avvicinano il fantasista nonché numero 10 della squadra ad un possibile addio in vista dei prossimi incontri di campionato. Sono diverse le società interessate a Gerard Deulofeu ma le intenzioni dei bianconeri sono chiare e di conseguenza è difficile che possa arrivare anche una sola ipotetica cessione. In questi giorni, però, bisogna anche dire che una società in particolare si sta mostrando molto interessata al giocatore che sappiamo avere una cifra specifica per permettere la sua cessione. Andiamo a vedere di quale team si sta parlando.

La squadra che non vede l'ora di poter chiudere la trattativa di mercato è l'Aston Villa allenato dal tecnico spagnolo Unai Emery. La cifra che l'Udinese vuole per far partire il suo talento si aggira intorno ai 25 milioni di euro ed al momento è difficile che venga messa sul piatto, ma quando si ha a che fare con le squadra inglesi è difficile poter mettere dei paletti. Nel frattempo andiamo a vedere perché la cessione del giocatore spagnolo risulta quasi impossibile nel corso di questo mercato. Tutte le ultime sul mercato della squadra friulana.

La difficoltà dell'addio — In questo istante una cessione è veramente difficile ed il motivo più grande per cui si converge a questo conclusione è il sostituto mancante. Matheus Martins è stato acquistato dall'Udinese proprio per quando ci sarà l'addio di Deulo, ma al momento il brasiliano è in prestito al Watford e di conseguenza resta difficile poter fare dei calcoli.