Udinese | Deulofeu, Molina, Walace, Silvestri: decisioni dolorose – Mercato

Lo ripetiamo spesso perché purtroppo non è una novità. Il tifoso dell'Udinese non può godersi un'estate in pace senza avere il terrore che l'11 titolare friulano venga rivoluzionato per l'ennesimo anno consecutivo. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto. Cominciamo con Deulofeu.

A dire il vero, il caso-Deulofeu continua ad essere un mistero. L'attaccante spagnolo ha detto che è disposto a fare i bagagli solo ed esclusivamente per giocare la Champions League, altrimenti rimarrebbe molto volentieri a Udine. Ed è qui che entra in gioco il Napoli . In tanti continuano a ripetere che l'affare si farà senza ombra di dubbio ma, se fosse stato così scontato, la fumata bianca sarebbe arrivata da tempo. Non dimentichiamoci che Insigne e Mertens hanno salutato Napoli ormai da una vita e ne è passata d'acqua sotto i ponti da allora.

Sappiamo anche fin troppo bene che il calciomercato è un mondo fantastico ma altrettanto pericoloso. Il Napoli, stando alle ultimi voci di mercato, è ad un passo dal norvegese Solbakken. Politano rimarrà in Campania e non andrà al Valencia. Simone è ad un passo dal diventare il nuovo centravanti del Napoli appena Petagna andrà al Monza e, come se non bastasse, Spalletti schiererà il suo Napoli con il 4-3-3. Di conseguenza, una seconda punta come Deulofeu rischierebbe di non essere utile al progetto del club partenopeo. Nonostante tutti questi indizi siano l'ennesima conferma del fatto che Deulofeu non dovrebbe lasciare l'Udinese per vestire la maglia azzurra, c'è chi continua a dire che l'operazione non è ancora saltata. In effetti, Solbakken e Simeone non sono ancora stati ufficializzati ma, per come la vediamo noi, appena arriveranno le due firme, l'affare Deulofeu salterà definitivamente. Adesso, passiamo al caso Molina <<<