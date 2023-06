Udinese | Di Marzio: “BIjol piace in Premier. Idea Lovric per la Roma”

L'Udinese è reduce da un buon campionato, terminato con 46 punti, traguardo che mancava in società da diversi anni. Il risultato è stato frutto dello splendido lavoro d Sottil che nonostante le diverse assenze è riuscito a dare alla squadra un imprinting di gioco importante, valorizzando il materiale a sua disposizione. A brillare sono stati soprattutto i nuovi innesti, come Bijol e Lovric che ora hanno richieste da diversi top club. A Il Messaggero Veneto, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così dei nomi caldi di casa Udinese: “Valorizzazione talenti come Bijol e Lovric? Assolutamente sì, e per questo fa gola agli americani che stanno arrivando un po’ ovunque. Mi piacerebbe però che il feudo dei Pozzo restasse al suo posto. Se oggi Jaka Bijol lo vogliono tutti, pure in Premier League, un motivo c’è, così come se l’Udinese ha chiesto 25 milioni a Lens, Siviglia e Roma per Sandi Lovric“. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime su un altro calciatore in scadenza. Ecco il nuovo team per il Tucu Pereyra <<<