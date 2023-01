Mercato Udinese – Di Marzio lancia la bomba: mediano prepara le valigie

La squadra continua a darsi da fare sul mercato sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore Di Marzio annuncia un affare importantissimo

Il mercato è partito subito in maniera incandescente e dopo la cessione di Bram Nuytinck alla Sampdoria, potrebbe arrivare un altro colpo di scena. Il giocatore che sta cercando una nuova destinazione è Mato Jajalo e stiamo parlando di un centrocampista che non ha trovato grande spazio, ma sicuramente ha molta voglia di farsi notare. Le prossime ore saranno fondamentali per trovare un accordo di massima con il talento bosniaco e soprattutto con la squadra che sta cercando di assicurarsi le sue prestazioni. Non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere nel dettaglio tutta la trattativa, annunciata da Gianluca Di Marzio.

Il club che ha presentato un'offerta importante per il mediano è il Venezia di Paolo Vanoli. I due club dovrebbero essersi visti dopo la sfida di campionato tra l'Udinese e l'Empoli. In tarda serata è arrivato l'accordo sia con la società che con il giocatore, che non vede l'ora di lanciarsi in una nuova sfida. Resta un affare lampo e soprattutto una trattativa destinata a dover andare in questo modo. Al momento i bianconeri non avevano più bisogno delle prestazioni di Mato, motivo per cui veniva spesso rilegato in panchina allo stesso tempo il bosniaco voleva giocare più minuti per farsi notare.

Le cifre dell'affare — L'accordo che ha trovato la squadra veneta con il centrocampista è quello di un contratto di ben due anni e mezzo. Anche le due società hanno trovato immediatamente una quadra, anche perché il contratto dell'ex Palermo era in scadenza tra soli sei mesi. Si conclude qua il matrimonio tra Jajalo e le zebrette che è durato per ben tre anni e mezzo, ma senza grosse emozioni.