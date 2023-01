Mercato Udinese / Di Marzio sicuro: “Preso Sekou Diawara dal Genk”

I bianconeri battono un colpo: è fatta per il giovane attaccante belga. Anticipata la concorrenza di diversi club europei

I bianconeri sono tornati alla vittoria dopo dieci partite e tornano a sperare per un posto in Europa, visto anche la maxi penalizzazione inferta alla Juve dalla Figc per il caso plusvalenze. La gara di Marassi può significare una svolta per gli uomini di Sottil, parsi nelle scorse settimane anche un po'scarichi a livello emotivo. Il gol è arrivato dal mercato, visto che la rete che vale i tre punti l'ha firmata Kingsley Ehizibue, giocatore approdato in estate dal Colonia. Sempre dal mercato possono arrivare altri gol, visto che Marino ha bloccato un nuovo profilo.

Stando infatti da quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Udinese si sarebbe assicurata le prestazioni sportive di Sekou Diawara. Il calciatore belga arriva dal Genk a parametro zero. Il ragazzo era in scadenza ed era già stato bloccato per giugno dai bianconeri, ma il club friulano ha trovato l'intesa con quello belga per anticipare il suo approdo in Italia già adesso. L'Udinese, comunque, verserà alcuni bonus alla società belga.

Il profilo — Diawara è un ragazzo cresciuto nelle giovanili del Genk e quest'anno con la seconda squadra è partito molto bene in Serie B belga. Nelle prime 4 partite ha segnato 4 reti con una doppietta alla prima giornata. In più ha siglato un gol in Youth League con la squadra di categoria. La sua vena realizzativa si è vista anche con la Nazionale Under 19 del Belgio, con la quale ha segnato 3 reti in 3 partite. Uno score importante per un ragazzo che ora arriverà all'Udinese per continuare il suo percorso di crescita.