Mercato Udinese – Cosa c’è dietro questa cessione? / Si apre una pista

La squadra in questi ultimi giorni di mercato è molto attiva, sia in entrata che in uscita, diverse le operazioni che si stanno portando al termine. Proprio oggi sono state ufficializzate due trattative, l'arrivo di Nehuen Perez che andrà a rimpinguare un reparto ridotto all'osso come quello della difesa. Inoltre è stato anche ufficializzato l'addio di Cristo Gonzalez. Il delantero spagnolo si accaserà al Real Valladolid in seconda serie spagnola. Una trattativa chiusa in prestito con diritto di riscatto, sperando il giocatore spagnolo possa esprimere il suo calcio e trovare spazio. Ieri è stata ufficializzata un'altra cessione, un giocatore che secondo le logiche di Mister Gotti sarebbe stato interessante in vista del campionato. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando.