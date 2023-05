Mercato Udinese – Difesa da rifare, in due potrebbero partire / Il punto

Il primo è Rodrigo Becao. Sappiamo da diverso tempo che questa dovrebbe essere la sua ultima stagione in bianconero. Il ragazzo brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2024 e difficilmente potrà prolungare la sua permanenza in quel di Udine. Sono diverse le società che hanno già bussato alla porta della società bianconera, anche se al momento solo una ha messo sul piatto un'offerta concreta. Si parla del Fenerbache che ha cercato di convincere la famiglia Pozzo con cinque milioni di euro. Al momento sono troppo pochi per potersi assicurare le giocate del ex CSKA di Mosca. Non solo Becao, però, visto che in questi giorni anche un altro centrale è al centro di diversi discorsi di mercato.