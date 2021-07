Mercato Udinese – Di Marzio annuncia: “Incontro settimana prossima”

Nelle ultime ore il suo nome era stato accostato all'Udinese che era in pole position, ma ora non più. Scopri di chi stiamo parlando

Il giocatore di cui stiamo parlando è il nigeriano Simy. La sua carriera è iniziata in Portogallo. Ha giocato per diverse stagioni nella cadetteria dello stato andaluso. Solo nel 2016 passa al Crotone per una cifra intorno agli 850 mila euro. Nella società calabrese trova tutti gli occorrenti per poter fare benissimo, gioca per la squadra nella storica salvezza alla prima stagione in Serie A. Inizia a dare il meglio di se in Serie B, dove trascina la squadra alla seconda promozione nella massima serie. Nell'ultima stagione ha fatto faville con la maglia rossoblù, sono arrivati ben venti gol in sole trentotto partite, diventando il miglior marcatore della squadra calabrese in Serie A. Tutti i suoi sacrifici non sono bastati per evitare la retrocessione, di conseguenza il giocatore ha chiesto un'imminente cessione , per potersi giocare le sue carte in una società attrezzata meglio. Scopri quale squadra è pronta ad aggiudicarsi le sue prestazioni per la stagione 2021/2022.