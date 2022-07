Calciomercato Udinese | Domani le visite mediche per il nuovo acquisto

Adesso ci siamo. Finalmente il sostituto di Molina è pronto a sposare la causa bianconera. Il giocatore è atteso in serata ad Udine, dove domani mattina svolgerà le classiche visite mediche di rito. I friulani così, dopo aver perso il terzino titolare della Seleccìon, sono riusciti a scovare una valida alternativa in pochissimo tempo. Vediamo di chi si tratta.

Il giocatore in questione è Enzo Ebosse, terzino sinistro classe 1999. Dopo la chiusura della trattiva con l'Angers, il camerunense arriverà così in Italia per iniziare la sua nuova avventura in bianconero.