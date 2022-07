Mercato Udinese | Dopo Kvara, un nuovo georgiano in Serie A?

L'Udinese ha svolto in mattinata l'ultima seduta d'allenamento del proprio ritiro a Lienz. I friulani sono infatti attesi nel pomeriggio a Udine, dove da domani continueranno la preparazione in vista dei prossimi impegni. Serata "libera" quindi per gli uomini di Sottil, ma non per la dirigenza bianconera.

Luka Lochoshvili nasce a Tiblisi nel 1998. Si tratta di un difensore mancino forte fisicamente, dotato comunque di buona tecnica. La sua più grande qualità è la sua attitudine a saper interpretare più ruoli. Nato come difensore centrale puro, il georgiano ha mostrato di saper ricoprire all'occorrenza anche il ruolo di terzino sinistro. In Austria ha sempre giocato come braccetto di sinistra, ruolo che ricoprirebbe sicuramente anche sotto la guida di Sottil, alla ricerca di un difensore con le sue caratteristiche. L'anno scorso ha debuttato anche in campo europeo, mettendo a segno 2 presenze con la Nazionale georgiana e 6 in Europa League, proprio con il Wolfsberger. La concorrenza è agguerrita, ma Marino ha le carte in regola per provare a convincerlo. Già stasera gli osservatori bianconeri avranno il loro da fare, anche per studiare al meglio il prossimo avversario in campionato. Nell'attesa di conoscerne di più sul classe '98, l' Udinese ha messo nel mirino una punta lusitana, che arriverebbe a prescindere dalle partenze. Ecco di chi si tratta <<<