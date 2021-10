Calciomercato Udinese – Addio Arslan? / Ecco i sostituti: due tentazioni

L' Udinese nei prossimi mesi andrà incontro a diverse novità, soprattutto provenienti dal mercato. Già a gennaio qualcosa potrebbe muoversi. In particolare, c'è da risolvere la situazione legata a Tolgay Arslan .

Il futuro del tedesco sembra sempre più lontano da Udine. Il suo agente, Ahmet Bulut, si sta muovendo in prima persona per trovare una nuova sistemazione. Al momento, in pole position ci sono due club turchi: Besiktas e Basaksehir.