Calciomercato Udinese – Serve esperienza / Marino punta due veterani

Le ultime due sconfitte hanno fatto male, ma per diversi motivi. Contro il Napoli, non c'è mai stata partita. Azzurri nettamente superiori. Il risultato finale è stato però pesante. Contro la Roma, invece, l'Udinese ha giocato alla pari. Avrebbe meritato il pareggio e per questo lascia rammarico andare via dall'Olimpico senza punti.