Calciomercato Udinese – Ecco chi sono i 2-3 colpi di cui parla Marino

Pierpaolo Marino è stato chiarissimo. Il ds dell’Udinese è andato dritto a punto, proprio come piace ai tifosi. È difficile negare l’evidenza, per questo motivo nessuno ha negato niente. Marino, come si può leggere nell’edizione odierna di Tuttosport, ha dichiarato: “dobbiamo completarci”. Luca Gotti voleva sentire esattamente queste parole. L’Udinese ha delle solide fondamenta ma può e deve essere potenziata. Marino ha detto che mancano “almeno 2-3 colpi”. Il tempo passa e il mercato sta per chiudere definitivamente i battenti. Ecco chi sono i famosissimi 2-3 colpi di cui parla Marino <<<