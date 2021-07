Calciomercato Udinese – Ufficiale la cessione: ecco dove giocherà il difensore

L'Udinese è sempre attenta al mercato in uscita. In queste ore ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo un difensore

Sono giorni caldi per Marino e la dirigenza dell'Udinese. Non solo per il caldo torrido presente nella penisola italiana ma perché ormai il mercato bianconero è entrato nel vivo. Solamente la settimana scorsa i friulani hanno messo a segno due colpi provenienti dall'Hellas Verona: Udogie e soprattutto Silvestri. Ora la società lavora assiduamente anche alle uscite. Non tanto per motivi prettamente economici ma per sfoltire la rosa di mister Gotti e far lavorare al meglio la squadra. Per questo motivo la società in queste ore ha messo a segno un colpo in uscita. Ecco di chi si tratta.