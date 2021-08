Calciomercato Udinese – Gonzalez vince ma non convince: ecco il sostituto

L'obiettivo delle amichevoli pre-campionato non è quello di vincere. O meglio, l'Udinese vuole sempre puntare al massimo quindi anche "i tre punti" dell'amichevole sono importanti dal punto di vista psicologico. Quello che stiamo cercando di dire è che le amichevoli vengono fatte per vedere come gioca la squadra, per mettere a punto le strategie e gli schemi provati in allenamento e soprattutto per rispondere alle ultime domande di mercato. In che senso? Facciamo il punto della situazione. Argomento: attacco! <<<