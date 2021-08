Calciomercato Udinese – Ultimo colpo in attacco? Difficile / Ecco il perchè

Nell'ultimo giorno di mercato, l'Udinese difficilmente acquisterà un nuovo attaccante. Vediamo insieme il motivo

Questo lungo viaggio durato tre mesi (ma anche di più) è ormai giunto alla fine. Oggi, alle 20, chiuderà la sessione estiva del calciomercato 2021. Rimangono poche ore per mettere a segno gli ultimissimi colpi. L'Udinese ha completato la rosa. Adesso Marino deve concentrarsi sulle uscite. Ieri, è stata ufficializzata la cessione di Simone Scuffet all'Apoel Nicosia, ma non basta. Ci sono ancora diversi esuberi da piazzare, come per esempio Ryder Matos e Lukasz Teodorczyk. Inoltre, c'è un ostacolo che impedisce l'arrivo di un nuovo innesto in attacco. Ecco quale.

Senza un'uscita non può esserci un'entrata. Infatti, oltre ai vari esuberi, l'Udinese deve liberarsi di un ulteriore punta. Pussetto e Deulofeu sono incedibili, mentre Forestieri e Llorente non hanno grande mercato. Success è appena arrivato. Perciò, tra i vari attaccanti in rosa, l'unico sacrificabile che ha diverse richieste è Stefano Okaka. Se non verrà venduto, non ci sarà nessun acquisto. Il classe '89 piace a vari club esteri, ma vorrebbe rimanere in Italia. Per questo motivo, l'ex Roma ha rifiutato la destinazione Rizespor. nell'ultima stagione ha realizzato quattro gol ed un assist in ventidue gare disputate. C'è da dire, però, che l'ex Sampdoria, non è mai stato un vero bomber. La sua caratteristica migliore è quella di far salire la squadra e creare spazi per gli inserimenti dei compagni. Alla fine del mercato mancano pochissime ore. Una cessione di Okaka appare molto complicata. Tuttavia, vediamo chi potrebbe sostituire un'eventuale partenza del centravanti.