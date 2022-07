Udinese | Edwards apre alla cessione del difensore. Friulani alla finestra

Il club bianconero sta lavorando senza sosta in vista della prossima stagione. L'obiettivo è, senza alcun dubbio, creare una squadra competitiva e soprattutto in grado di dare continuità alle ottime prestazioni messe in mostra nella seconda parte della scorsa stagione. L'Udinese, però, dovrà fare i conti anche con i tanti calciatori che cambieranno squadra in questa sessione di calciomercato. Per questo motivo, la dirigenza bianconera dovrà creare una squadra capace di giocare un ottimo calcio come lo scorso anno e non deludere le aspettative. Per farlo, però, sarà necessario portare a termine diverse trattative di mercato. Molti acquisti sono già stati conclusi, ma nelle prossime settimane verranno chiuse anche altre trattative. I bianconeri hanno da tempo messo gli occhi su Samir, ex calciatore proprio del club friulano, ora in forza al Watford. Per il brasiliano, però, sarebbe tempo di dire addio alla squadra britannica. Ecco cosa sappiamo.