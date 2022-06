Mercato Udinese – Chi entra e chi esce / Il punto sul nuovo attacco

La nuova stagione di Seria A sta per avere inizio. Negli scorsi giorni sono già state programmate le prime amichevoli del mese di Luglio e manca sempre meno al ritiro precampionato, in programma dall'11 al 30 Luglio.

Il prossimo campionato sarà un certamente non semplice e l'Udinese dovrà fare del suo meglio per non deludere le aspettative e per continuare il suo percorso di crescita e miglioramento.