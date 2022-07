Udinese – L’ex bianconero piace al Monza | Berlusconi e Galliani al lavoro

1 di 2

La situazione

Samir

Il club bianconero sta lavorando senza sosta in vista della prossima stagione. L'obiettivo è, senza alcun dubbio, creare una squadra competitiva e soprattutto in grado di dare continuità alle ottime prestazioni messe in mostra nella seconda parte della scorsa stagione.

L'Udinese, però, dovrà fare i conti anche con i tanti calciatori che cambieranno squadra in questa sessione di calciomercato. Per questo motivo, la dirigenza bianconera dovrà creare una squadra in grado di giocare un ottimo calcio come lo scorso anno e non deludere le aspettative.

Ovviamente, questo è l'obiettivo anche delle altre squadre di Serie A. Infatti, anche gli altri club del campionato italiano si stanno rinforzando molto in questa sessione estiva di calciomercato.

Il Monza, una delle neopromosse, sta sondando il terreno per piazzare diversi colpi. Uno di questi potrebbe essere un ex dell'Udinese.Non perdiamoci in chiacchiere e scendiamo nei dettagli <<<