Udinese – Cercasi fantasista: l’ultima idea proviene da Firenze

Domani, i ragazzi di Gotti scenderanno in campo contro il Lens nell'ultima amichevole prestagionale. L'ultimo match giocato, ovvero quello con lo Sturm Graz, ha mostrato qualche problema di troppo. Al momento, l'Udinese non sembra essere pronta per l'esordio di campionato contro la Vecchia Signora. Niente allarmismi, ci sono ancora tre settimane per lavorare e prepararsi al meglio. Le note positive sono senza dubbio i due acquisti: Marco Silvestri e Destiny Udogie. Proprio dal mercato arriverà qualche aiuto in più. Senza De Paul, la squadra ha bisogno di un nuovo fantasista. Vediamo insieme l'ultima idea di Pierpaolo Marino <<<