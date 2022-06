Mercato Udinese – Fenerbahçe apre alla cessione / Marino prepara il colpo

Diversi giocatori sono in partenza e Marino, insieme ai suoi collaboratori, dovrà lavorare senza sosta per regalare al nuovo allenatore bianconero una squadra competitiva e pronta ad affrontare al meglio la stagione che verrà.

La dirigenza bianconera è al lavoro per garantire a mister Sottil una rosa completa in vista del ritiro precampionato, che andrà in scena dall'11 al 30 Luglio a Lienz. Tra i principali indiziati per entrare a far parte della nuova difesa dell'Udinese ci sarebbe anche un centrale del Fenerbahçe. Ecco cosa sappiamo <<<