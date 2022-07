Mercato Udinese| Continua il forcing del Flamengo per un centrocampista

I brasiliani infatti, dopo essersi visti rifiutare la prima offerta da 6,5 milioni di euro, hanno rimodulato il contributo da versare nelle casse dei friulani. La nuova proposta partirebbe sempre dalla base di 6,5 milioni, ma sarebbe coadiuvata da circa 1,5 milioni di euro di bonus legati ai gol. La cifra totale così ammonterebbe a 8 milioni, ricucendo notevolmente la forbice iniziale. L'Udinese dal canto suo si è presa del tempo per decidere. Tempo che il club con sede a Rio de Janeiro non ha. Infatti il mercato brasiliano ha la deadline fissata per il 15 agosto, data oltre la quale non sarà possibile per i club fare acquisti. Proprio per questo motivo il "Fla" è tornato in maniera decisa alla carica per Walace, forte della volontà del giocatore di tornare a giocare in patria. Nel caso la trattiva sfumasse, il Flamengo è pronto a rivolgersi sempre in Serie A, stavolta alla Fiorentina. L'alternativa infatti porta il nome di Erik Pulgar, giocatore lontano dai piani Vicenzo Italiano. Vedremo quindi dove porteranno le strade del mercato, con i bianconeri costretti, nel caso di una partenza del proprio mediano a rifondarsi sul mercato, soprattutto viste le condizioni di Arslan e Jajalo. Per non perdervi niente del mercato dei friulani, ecco il nuovo nome sulla lista di Marino <<<