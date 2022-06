Calciomercato Udinese – Fofana al PSG / Affare anche per i bianconeri

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore, però, è arrivata una notizia molto importante

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di fare la differenza e di conseguenza non si potranno fare dei passi falsi. Nelle ultime ore sono diverse le cose cambiate e la società si trova in un momento delicato. Il primo ad alzare bandiera bianca è stato proprio il tecnico, ma la dirigenza si è mossa in maniera perfetta ed è riuscita ad assicurarsi il profilo di Andrea Sottil. In questo momento, però, bisogna continuare a lavorare nel miglior modo anche sul campo. In queste ultime ore è arrivata una notizia che stravolge tutto. Un affare è in dirittura d'arrivo ed all'Udinese spettano solo i proventi.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo non vede l'ora di confermarsi all'interno del campionato francese. Ha giocato due prime stagioni in maniera spettacolare ed adesso vorrebbe riconfermarsi ad altissimi livelli anche in una società che lotta per vincere tutto. Il suo nome è Seko Fofana, un talento che ha scritto delle pagine indelebili della storia friulana. L'esempio macroscopico è indubbiamente il gol segnato contro l'ex team di Cristiano Ronaldo che ha portato ad una vittoria per 2-1 storica. Ora è possibile il suo passaggio in una nuova società, ma i Pozzo fiutano già l'affare: ecco perché.

La clausola

Quando il centrocampista fu ceduto al Lens, venne inserita una clausola molto interessante. In caso di rivendita, ben il 20% dell'incasso sarebbe andato diretto nelle casse della società bianconera. In questo modo in caso di una vendita che si potrebbe aggirare introno ai 40 milioni di euro, ben otto toccherebbero alla società di Udine. In conclusione, non perdere tutti i dettagli su un affare in entrata che sta facendo sognare i tifosi bianconeri. Criscitiello ha sganciato la bomba. Il trequartista pronto per la società del Friuli <<<