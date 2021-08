Calciomercato Udinese – Mercato già chiuso? “Dalla Francia dicono che…”

Sta arrivando la cavalleria. I tifosi dell'Udinese chiedevano a squarciagola dei rinforzi. Luca Gotti aveva, anzi, ha un urgente bisogno di rinforzare il reparto offensivo della sua rosa e qualcosa si sta muovendo. Per l'esattezza, più di qualcosa... dopo Isaac Success, il mercato in entrata dell'Udinese dovrebbe non subire interruzioni e proseguire a gonfie vele. I numeri che affiancano l'arrivo in Italia del centravanti nigeriano però non trasmettono poi così tanta sicurezza. Non ci stupiremmo qualora non dovesse arrivare un altro attaccante oltre a Success. Okaka, Deulofeu, Pussetto e Forestieri ci sono. Allo stesso tempo, però, Marino sembra non avere alcun'intenzione di volersi fermare. Oltre al nome di Lucas Alario, nelle ultime ore sono arrivate importanti indiscrezioni dalla Francia. La situazione sta diventando serissima <<<