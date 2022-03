Mercato Udinese / Clamoroso! Dalla Francia ecco il bianconero per il futuro

Il campionato si ferma per la pausa nazionali ma il mercato , soprattutto quello dell'Udinese, non si ferma mai . Girano voci incredibili che spiazzano tutto l'ambiente friulano. Un bianconero sarebbe finito nel mirino di una big europea.

Non siamo nemmeno ad aprile ed ecco che la dirigenza deve mettersi al lavoro per poter blindare i suoi ragazzi che in questa stagione stanno facendo vedere cose interessanti. Ma di chi si sta parlando?