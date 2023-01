Calciomercato Udinese | Fumata nera per Beto ai Toffies: Marino dice no

Arrivano buone notizie per i tifosi bianconeri: Beto resta all'Udinese. Ora è ufficiale. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'attaccante, nonostante l'offerta dell' Everton di questo pomeriggio da circa 25 milioni di euro più bonus, è arrivata la fumata nera e il giocatore non lascerà il Friuli durante la sessione invernale del calciomercato. Il club guidato dai Pozzo non ha vacillato e visto il poco tempo rimasto per trovare un valido sostituto, ha preferito rimandare il tutto per giugno.

Assalto in estate

Le voci di mercato però non si spegneranno stasera. La sua prestanza fisica fa gola a tante società in Europa, come ha dimostrato il tentativo sul gong dei Toffies. In estate potrebbe esserci l'affondo del Napoli, ma per il momento l'attaccante portoghese resterà a disposizione di Sottil, pronto a far coppia con Thauvin.