Mercato Udinese / Per il futuro si pensa a Mulattieri: ad oggi Dea in pole

Marino avrebbe individuato nel giovane attaccante del Frosinone il rinforzo giusto per il prossimo anno. Gli orobici però sembravano avanti

Redazione

Samuele Mulattieri, calciatore in forza al Frosinone ma con il cartellino di proprietà dell’Inter, sta incantando in Serie B con la maglia dei ciociari. Classe 2000, in 20 presenze ha messo a segno 6 gol e realizzato 4 assist, contribuendo alla prima posizione del Frosinone in cadetteria e mettendo in mostra doti da giocatore importante.

Secondo il Corriere dello Sport, sono diverse le società interessate a Samuele Mulattieri: Empoli, Udinese, Sassuolo e Atalanta stanno seguendo il centravanti, che chiaramente farebbe gola anche alla squadra ciociara in caso di promozione in massima serie. In testa alla corsa per il centravanti al momento ci sarebbe la Dea. L'attaccante è anche nel giro dell'Under 21 azzurra, per lui 3 presenze e un gol con gli azzurrini.

La situazione — La lotta però sarà serratissima visto che sul giocatore c'è mezza serie A. Il Sassuolo lo ha messo nel mirino per sostituire un Pinamonti deludente in questa stagione. L'Udinese avrebbe messo nel taccuino il suo nome in caso di addio di Beto, corteggiato da Napoli e Fiorentina, e poi ci sono Bologna ed Empoli con il club felsineo che ha bisogno di trovare un'alternativa ad Aranutovic. In tutto questo c'è ovviamente il Frosinone che difficilmemte potrebbe accettare di cedere una delle sue punte di diamanti proprio adesso che vede da vicino al possibilità di tornare in Serie A.