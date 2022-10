Calciomercato Udinese – Per il futuro si guarda al Brasile: le ultime

Il giocatore al centro dell'articolo è pronto per prendersi il palcoscenico principale anche in Europa. Stiamo parlando di un ragazzo che non vede l'ora di essere protagonista sotto tutti i punti di vista. Il suo nome è Johnny che al momento milita nell'Internacional de Porto Alegre. Il suo apporto nei confronti della squadra brasiliana è stato di primissimo livello, visto che in poco tempo è riuscito a collezionare già diciotto presenze in campionato (di cui undici da titolare) e ben tre gol assieme a due assist. L'Udinese lo ha messo sotto osservazione, ma prima serve un'uscita di livello. Ecco chi potrebbe essere il giocatore a fare le valigie.