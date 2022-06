Mercato Udinese – La Gazzetta annuncia: “Scritto il futuro di Pereyra”

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che vuole continuare a dare tutto

Redazione

La situazione — La società bianconera ha iniziato a muoversi in vista della prossima stagione, stiamo parlando di un team che non vede l'ora di dire la sua e continuare a fare bene come nell'ultimo periodo. Diverse cose sono cambiate dalle ottime prestazioni delle ultime giornate, come il cambio di guida tecnica.

Al posto di Gabriele Cioffi ci sarà un nuovo mister a guidare la società nel corso della prossima annata e stiamo parlando di un ex bianconero. Il suo nome è Andrea Sottil che non vede l'ora di prendere in mano l'Udinese e condurlo ai piani alti della classifica finale. Questa sarà la sua grandissima chance.

Il futuro — Il giocatore al centro dell'articolo è stata una risorsa incredibile nel corso delle ultime due stagioni ed ora bisogna continuare a fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Stiamo parlando di un vero e proprio talento che non vede l'ora di iniziare una nuova stagione e mostrare a tutti le sue capacità.

Stiamo parlando dell'argentino Roberto Pereyra anche detto il Tucumano. Nelle ultime ore sembra essersi riavvicinato il River Plate che vorrebbe fare il possibile per assicurarsi le sue prestazioni. Il trequartista argentino sarebbe felice di ritornare in patri, ma restano degli ostacoli.

Il primo è senza ombra di dubbio il prezzo del cartellino che va concordato e il secondo riguarda un ingaggio fuori portata per la società argentina. Di conseguenza il futuro di Pereyra è scritto, ma non lo sono ancora le date. La cessione si farà, ma probabilmente non nel corso di questa stagione. In conclusione, non perdere le parole dell'agente di Deulofeu: addio organizzato <<<