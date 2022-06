Udinese – La Gazzetta annuncia: “Tutto fatto per il francese Guessand”

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Si lavora verso la prossima stagione e si vuole fare del proprio meglio

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare verso la prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che ha voglia di sorprendere e mettere in difficoltà tutti i possibili avversari, sicuramente bisognerà dare tutto per continuare in questo progetto e fare del proprio meglio. In queste ore prima che apra il calciomercato sono stati definiti già parecchi accordi e l'idea è quella di continuare su questa strada proprio per poter continuare a mettere in difficoltà le altre società e poter scalare la classifica finale. Nel frattempo la Gazzetta dello Sport annuncia che un affare è in chiusura. Praticamente tutto fatto per quello che sarà un nuovo difensore bianconero. Pronto per crescere e con molta voglia di migliorare. Ecco il suo profilo.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo non vede l'ora di provare la sua esperienza in Italia. Stiamo parlando di un talento molto giovane e con ampi margini di crescita. Nelle ultime ore ha continuato a lavorare proprio per poter completare il suo passaggio nella società friulana. Ora mancano solo i dettagli da definire prima che questa trattativa si possa dare come per conclusa. Anche il più importante quotidiano italiano sportivo ha detto che è tutto fatto. Ecco il protagonista di questo testo di mercato.

Il suo nome

Stiamo parlando di Alex Guessand. Un talento che arriva dalla Ligue 2, più precisamente dal Nancy e quest'anno ha già giocato due partite nella seconda categoria francese (nonostante la sua giovane età). Stiamo parlando di un classe 2004 dal futuro assicurato e l'Udinese si è mosso in anticipo ipotecando le sue prestazioni. Arriverà a parametro zero e non vede l'ora di poter dire la sua all'interno di una società che vuole fare la differenza a tutti i costi.