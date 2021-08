Calciomercato Udinese – La Gazzetta: ”Si può chiudere a breve”

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sulla trattativa Udinese-Nzola. Ecco tutti i dettagli

L'arrivo di Isaac Success è praticamente cosa fatta. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore ha già svolto le visite mediche di rito. A breve dovrebbe arrivare l'ufficialità. Tuttavia, la dirigenza bianconera vuole un ulteriore rinforzo in attacco . Tra i tanti nomi accostati, il più vicino sembra essere quello di Mbala Nzola. Infatti, La Gazzetta dello Sport afferma: ''L'Udinese è pronta a sferrare il colpo decisivo per l'angolano''. Un aiuto in più arriva direttamente dallo Spezia. La società ligure sembra abbia trovato il sostituto del classe '96: si tratta di Mattia Destro. A questo punto, Marino ha la strada spianata. L'affare potrebbe concludersi con un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai quattro milioni di euro. Ma non finisce qui. Vediamo la situazione negli altri reparti.

La società guidata da Pozzo sta mettendo a segno gli ultimi colpi per puntellare la rosa. Nei prossimi giorni è prevista l'ufficialità per Nehuen Perez. L'argentino si trasferirà ad Udine in prestito secco. Interessanti novità arrivano dalla Francia. L'Udinese sembra essere molto vicino al talento classe 2002 del Rennes Brandon Soppy. Il francese può essere utilizzato sia come esterno che come difensore centrale. Rimane viva la pista che porta a Walukiewicz. Nel frattempo, è definitivamente sfumato lo scambio Rodrigo Becao-Lyanco. Ecco il perchè <<<