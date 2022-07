Udinese | Gazzetta dà tutto per fatto: ”Marino chiude un affare in uscita”

Per il quotidiano rosa l'attaccante bianconero sarebbe ad un passo dalla cessione. Per lui si prospetta un futuro in Turchia

Redazione

Per il club bianconero la stagione 2022/23 ha già avuto inizio. Con il ritiro precampionato e le amichevoli, possiamo dire che il club bianconero ha dato il via ufficiale alla nuova stagione. Nonostante le prime partite giocate e gli allenamenti in vista del prossimo campionato, la rosa bianconera è tutt'altro che completa e mancano ancora delle pedine per la formazione di mister Sottil. In questi giorni, però, la dirigenza dell'Udinese non si sta soltanto concentrando sulle entrate, ma anche sulle uscite. Per un giocatore in esubero si sarebbero fatti avanti diversi club e nelle prossime ore si potrebbe già ufficializzare la cessione. Ecco di chi stiamo parlando.

Il calciatore in questione è Riad Bajić . Dopo il prestito al Brescia, l'attaccante bosniaco non è stato riscattato riscattato, contrariamente a quanto stabilito la scorsa estate nell'accordo tra Brescia e Udinese. Nel corso della stagione 2021/22, il centravanti di Sarajevo ha collezionato 30 presenze, quindi più del 75% delle partite totali delle Rondinelle. Questo, dunque, avrebbe dovuto far scattare l'obbligo di riscatto, come da accordo. Tuttavia, la dirigenza e il tecnico del Brescia, non siano rimasti affatto soddisfatti del rendimento del centravanti bosniaco, che ha concluso la scorsa stagione con un bilancio tutt'altro che positivo: 4 gol e 6 assist. Il club biancazzurro non era disposto a pagare neanche i 2,5 milioni di euro richiesti dalla famiglia Pozzo, hanno deciso di non acquistarlo a titolo definitivo e di rispedirlo all'Udinese.

Da diverse settimane è ben chiaro. Per lui si prospetta un futuro lontano anche da Udine, infatti neanche mister Andrea Sottil vuole puntare sulle qualità della punta classe '94 in vista della nuova stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i club interessati al suo cartellino ci sarebbe il Giresunspor. Proprio oggi, infatti, sarebbe in programma il suo in Turchia, dove sosterrà le consuete visite mediche e firmerà il nuovo contratto. La formula è quella del prestito annuale.