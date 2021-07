Mercato Udinese – Un giocatore è stato ceduto a titolo definitivo

Il giocatore bianconero è vicinissimo alla cessione a titolo definitivo. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Redazione

Il giocatore nell'ultima stagione era stato ceduto in prestito per fare esperienza. Le due società in cui ha militato sono state prima il Potenza in Basilicata e poi la squadra bianconera del capoluogo piemontese Under 23. Ora è vicinissimo alla cessione a titolo definitivo. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Il profilo

Stiamo parlando del classe 2001 Mattia Compagnon, il talentino bianconero in questa prima stagione tra i professionisti si è fatto notare e rispettare. Sin dalla prima esperienza con la squadra rossoblu il giocatore si è stato al centro del progetto, in mezza stagione sono arrivate dodici presenze (quasi tutte da titolare) condite da un gol e due assist. A inizio anno, è stato costretto a cambiare team per via dei problemi finanziari che hanno colpito la società con sede nel capoluogo lucano. Il centrocampista non è riuscito nemmeno a tornare in Friuli che su di lui ha messo gli occhi la squadra di mister Lamberto Zauli, in questa esperienza il suo impiego in termine di minuti è diminuito, ma non sotto il punto di vista delle prestazioni. L'italiano ha trovato due gol in soli 256 minuti giocati, una media notevolissima. Andiamo a scoprire quale sarà la sua nuova casa.

L'operazione

Come detto il suo rendimento nell'under 23 bianconera è stato impressionante, tanto che i bianconeri hanno deciso di riscattare il giocatore classe duemilauno. Al momento le cifre non sono ancora note, ma per un giovane che arriva in casa Udinese, un altro fa le valigie e prepara il percorso inverso. Un'operazione che ha il suo perché, dato che il giovane non era mai stato notato dal mister della squadra friulana e perciò meglio far cassa anche se la cifra che la società porterà a casa non è sicuramente di primo piano. Non perdere anche le novità riguardanti il colpo in attacco che stanno pianificando i dirigenti per accontentare mister Gotti <<<