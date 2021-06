Mercato Udinese – L’ America chiede Cristo Gonzalez all’Udinese

Il club friulano starebbe trattando con l'America Cristo Gonzalez con la formula del prestito per un anno, con opzione di riscatto

Si profila un nuovo prestito per lo spagnolo Cristo Gonzalez. L' allenatore del Club America, Santiago Solari ex tecnico del classe '97 ai tempi del Real Madrid, lo rivuole con se. Il club messicano dunque si è rivolto all'Udinese per sondare le possibilità di avere il giocatore. Il 23enne era in prestito al CD Mirandés, squadra della seconda divisione spagnola, in cui nella passata stagione ha giocato solo 2 volte per un totale di 95'. Poi si è infortunato e non ha più trovato spazio. Il club non lo ha quindi acquistato e Cristo rientrerà all'Udinese. Secondo al quotidiano Récord, il club friulano lo starebbe trattando con l'America in prestito per un anno, con opzione di riscatto. Una formula che piace, e non poco, all'America.

Cristo Gonzalez, giocatore di proprietà dell'Udinese in prestito nell'ultima stagione al Mirandes, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Radio Marca Tenerife. "Non so ancora cosa succederà in futuro. So che dovrò tornare all'Udinese per fare la preparazione. Ci sono rumors e cose che non si sanno. Il Club America? Non si sa mai....". Dunque il calciatore sarà a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021, al Club Deportivo Mirandes. Dopo un percorso importante nelle giovanili, in cui si era messo in luce per talento e fantasia, Gonzales non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo tra i professionisti. Nonostante questo l’ Udinese continuare a credere nel 23enne, visto che ha deciso di cederlo ma solo in prestito. Evidentemente il club bianconero vuole valutarlo durante la permanenza al Deportivo Mirandes, dove non dovrebbero mancargli le opportunità di scendere in campo.