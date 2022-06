Udinese – Gotti vuole il suo pupillo / Lo Spezia prepara l’offerta

Il team bianconero non vede l'ora di crescere e fare il possibile per la società. Intanto non perdere tutte le ultime sulla squadra ligure

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di mettere in campo tutto quello che di buono è stato fatto negli ultimi mesi. Il percorso era iniziato sotto l'attenta guida di Gabriele Cioffi, ma nelle ultime ore tutto è cambiato ed adesso si lavora con una nuova direzione tecnica. Al posto del promesso sposo dell'Hellas Verona ci sarà un mister che ha già vestito la casacca bianconera (anche se da calciatore) stiamo parlando di Andrea Sottil. Il tecnico vuole approfittare al massimo dell'opportunità concessa e fare la differenza giorno dopo giorno senza perdersi in chiacchere. Nelle ultime ore, però, un ex ha diramato la sua lista dei preferiti e inserito un nuovo talento. Una trattativa che potrebbe prendere quota.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo ha giocato una stagione in continuo crescendo ed adesso si merita a tutti gli effetti dei riconoscimenti. In pochissimo tempo ha fatto dei netti miglioramenti a tal punto da trovare il suo primo gol nella massima serie. Stiamo parlando del brasiliano Walace che da quando c'è stato l'addio da parte di Rodrigo De Paul si è preso il centro del centrocampo e non ha nessuna intenzione di mollarlo. Ecco chi, però, potrebbe provare la soffiata nel corso di quest'estate.

L'offerta

Luca Gotti è stato a dargli un peso specifico importante all'interno di questa Udinese e proprio lui lo vorrebbe portare nella sua nuova avventura allo Spezia. Proprio ieri sera è stato rimosso il ban dal mercato alla società ligure che ora è libera di fare mercato e dare tutto per restare ancora un anno nella massima serie del calcio italiano. Una trattativa che potrebbe prendere quota giorno dopo giorno ed una soluzione ancora non scontata. Intanto non perdere tutti i dettagli sulla cessione di Pereyra. Un futuro scritto<<<