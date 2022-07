Mercato Udinese | L’idea di Marino sarebbe un colpo dalla Viola

Sembra che nei radar del DS bianconero, in vista della prossima stagione, sia finito anche un attaccante del club toscano. Ecco cosa sappiamo

Sono giorni molto importanti per il futuro dell'Udinese. Marino sta lavorando senza sosta per regalare al tecnico Andrea Sottil una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Alcuni giocatori sono in un momento delicato della loro stagione e molti sarebbero in procinto di cambiare casacca a partire da questa sessione di calciomercato. L'obiettivo del club friulano, per questo, sarà cercare dei degni sostituti per consegnare al nuovo mister la miglior rosa possibile in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore, sembra che Marino e i suoi collaboratori abbiano messo nel mirino un attaccante della Viola, ma trattare con Commisso sarà tutt'altro che semplice. Ecco di chi stiamo parlando e cosa sappiamo.

I dettagli

L'attaccante in questione è Christian Kouamé che, dopo essere stato autore di stagioni poco felici con la maglia viola, è alla ricerca di una nuova squadra in cui mettere in mostra il suo talento e tornare ad essere protagonista come nelle sue precedenti esperienze. Trattare con il club di Rocco Commisso, però, non è mai semplice. Infatti, sembra che la richiesta della società toscana vada ben oltre i 10 milioni di euro, cifra che l'Udinese non avrebbe intenzione di spendere per l'attaccante ivoriano. Attualmente, sembra che anche altri club italiani ed esteri siano interessati al 24enne nativo di Bingerville. Stiamo parlando del Bologna, del Nizza e dell'Anderlecht.

Il profilo

Kouamé è principalmente schierato come punta centrale, ma può essere utilizzato anche come seconda punta e come ala. E' dotato di buona tecnica di basa, ottima velocità ed è notevolmente abile nei contropiedi, proprio a causa delle sua capacità di corsa e accelerazione. E' molto forte anche nel gioco aereo e, grazie ai suoi 185 cm di altezza, è stato più volte decisivo con i suoi gol di testa. Unica nota dolente del nazionale ivoriano è la scarsa continuità. Nei suoi 6 anni in Italia, infatti, Kouamé è stato fermo per ben 361 giorni a causa di infortuni.