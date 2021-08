Mercato Udinese – Il rinforzo sulle fasce è in casa: ecco cosa sappiamo

Ora la concorrenza sulla sua fascia è sicuramente maggiore e ben agguerrita. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando

Il suo futuro sembrava ben lontano dal capoluogo di provincia. A tal punto che era già stato opzionato un suo sostituto pronto a dar battaglia. Negli ultimi giorni però, la trattativa con i diversi club non è andata in porto, di conseguenza il giocatore è pronto ad una nuova stagione in maglia bianconera. Salvo clamorosi imprevisti. Ora la concorrenza sulla sua fascia è sicuramente maggiore e ben agguerrita, toccherà a lui far capire a tutti di essere ancora il propietario della sinistra e sconfiggere tutti i pretendenti al trono. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando e dove continuerà la sua carriera.

Il profilo

Il difensore al centro dell'articolo è Stryger Larsen. Dopo una campagna europea a dir poco convincente sono diverse le squadre ad aver messo gli occhi su di lui. I motivi principali sono le grandi prestazioni e il costo che è praticamente irrisorio per un giocatore di queste qualità. Nell'ultima stagione in maglia bianconera sono arrivate trentatré presenze e due gol, che lo hanno reso un punto fermo della compagine bianconera. Ecco i motivi per cui, nelle ultime ore, c'è stato un riavvicinamento tra le parti.

Le trattative

Il giocatore anche se ha un buon appeal, non viene valutato quanto la dirigenza bianconera spera. Sappiamo che il presidente Pozzo non è una persona interessata nello scendere a compromessi. Di conseguenza o arriva l'offerta giusta o il difensore può anche rimanere ad Udine per un altra stagione. Nulli ed invani, al momento, i tentativi di West Ham e Galatasaray. C'è stato anche un interessamento da parte della Fiorentina, società che però prima dovrebbe liberarsi dell'ingaggio di Pol Lirola, di conseguenza la situazione è ancora in stallo. Stasera per l'esterno danese sarà la notte del giudizio. Si capirà se potrà essere al centro del progetto o oramai destinato alla cessione. Il mercato bianconero in entrata non è ancora finito. Scopri assieme a noi quale attaccante è vicino a diventare un nuovo giocatore bianconero <<<