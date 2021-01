In Ghana sicuri: tutto pronto per il ritorno di Asamoah. Attacco: si punta all’esubero dell’Inter

UDINE – L’Udinese continua a lavorare per provare a rinforzare la rosa di Luca Gotti. Al tecnico bianconero serve una prima punta. Soprattutto dopo l’infortunio di Ignacio Pussetto. Il crociato dell’argentino ha fatto crack e la sua stagione è già finita. Per questo motivo il d.s. Marino ha deciso, in accordo con il tecnico, di non cedere Kevin Lasagna, cercato con insistenza dal Bologna di Sinisa Mihajlovic. La permanenza dell’ex Carpi in Friuli però non comprometterà l’arrivo di un altro attaccante.

Non è un segreto, infatti, che l’Udinese in stagione ha problemi nel trovare la via del gol appena 18 volte subendo 25 reti. Un passivo di -7 che rischia di compromettere la stagione dei bianconeri. Al diesse dei friulani piace (e non poco) Andrea Pinamonti dell’Inter. Il classe ’99 è visto come la soluzione al mal di gol della squadra di Luca Gotti. A riportare il rumors è l’edizione odierna de Il Messaggero Veneto che sottolinea anche l’altissimo ingaggio del nerazzurro: più di un milione e mezzo. Entrambi i club però sono fiduciosi nel trovare un accordo e la soluzione potrebbe arrivare se Pinamenti si trasferisca in prestito con una parte dello stipendio pagato dai nerazzurri.

Nei piani dell’Udinese però ci potrebbe essere anche in ritorno di Kwadwo Asamoah. Il classe ’88 è svincolato dopo l’esperienza all’Inter terminata la scorsa stagione. A riportare la notizia il portale GHANAsoccernet, che sottolinea come la trattativa tra le parti sia in fase avanzata. Un vero e proprio ritorno al passato per Asamoah che ha vestito la maglia dei friulani da 2008 al 2012. Un lasso di tempo importante nel quale il ghanese ha giocato 134 partite in tutte le competizioni (compresa la Coppa Uefa, Europa League e preliminari di Champions) mettendo a referto 8 gol e 9 assist. Come disse Adriano Galliani, citando Antonelli Venditti: “Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”.