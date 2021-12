Udinese – Incredibile! Non solo Samir: ADL punta un altro bianconero

Dall'approdo in panchina di Gabriele Cioffi, l' Udinese ha cambiato marcia. In tre partite, il team friulano ha ottenuto due vittorie ed un pareggio. C'è fiducia ed entusiasmo.

Tuttavia, in quest'articolo non parleremo di calcio giocato, ma di mercato. La sessione di gennaio è sempre più vicina e la dirigenza friulana non vuole farsi trovare impreparata. Ci sarà parecchio lavoro da fare.