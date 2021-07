Calciomercato Udinese – Jacomuzzi: ”Udogie? Colpo dell’anno”

L'operatore di calciomercato, Carlo Jacomuzzi, ha fatto i complimenti all'Udinese per l'acquisto di Udogie

Il calciomercato è entrato nel vivo. Ad oggi, l'Udinese, ha dato il benvenuto solamente al neo campione d'Italia, Daniele Padelli. Al contrario, sul fronte uscite la società è molto attiva. Juan Musso e Rodrigo De Paul, pedine fondamentali delle ultime salvezze bianconere, sono stati venduti rispettivamente all'Atalanta e all'Atletico Madrid. Entrambi realizzeranno il loro sogno di giocare in Champions League. Tuttavia, anche altri giocatori potrebbere presto lasciare il Friuli. In pole, c'è Jens Stryger Larsen che più volte ha affermato di voler cambiare aria per provare una nuova esperienza. Marino si è già tutelato, acquistando il promettente Destiny Udogie. L'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Intanto, qualcuno ha osannato questo colpo.